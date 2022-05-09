開放日很興奮　市民爭睹會展站廬山真貌　二戰彈殼成打卡熱點

東鐵過海段下周日(15日)通車，作為唯一新增的車站，「會展站」今日(9日)舉行開放日讓市民先睹為快。有排頭籌的廿四孝父母指，趁紅日未到今早9時已前來排隊，只為博子女一笑。站內人頭湧湧，吸引不少鐵路迷希望一睹會展站的廬山真貌。

會展站的月台展示一枚戰時炸彈，為車站建造期間，工程團隊在工地範圍發現3枚二戰時期炸彈之一的彈殼。現場亦吸引不少市民打卡留念。居於沙田的何太說，由於小朋友喜愛港鐵，加上故未夠9點已前來排隊拎頭籌。她又形容，「搶飛好困難，同先生一齊搶先搶到(頭籌)」，其9歲女兒Evelyn則指，得悉會展站開放很興奮。鐵路愛好者劉先生則指，本身對東鐵綫最有感情，原先以為要拖延至6或7月通車，對於提早通車感到興奮，日後由銅鑼灣至新界如屯門等方便得多。

關注團體火車未到站創辦人紀俊安稱，會展站內部設計與想像中差不多，因近幾年港鐵的車站都呈書法字樣，並以馬賽克為主，加上設計偏藍色，與海邊相似，對設計感到滿意。惟他對於東鐵綫由12卡車變成9卡車表示擔心，認為承載量未必能夠容納眾多客量。港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨瑋說，由於金鐘站會成為四綫超級轉車站，將會增派人手，惟談及9卡車載客量較12卡車少時，他則未有正面回應。