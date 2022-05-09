梁君彥寄語下屆政府　「不要淨係坐喺辦公室睇文件」

第6屆行政長官當選人李家超今午(9日)與立法會主席梁君彥會面，李家超會後表示，希望未來行政立法雙方能增加溝通，確保良政善治，而梁君彥則寄語新一屆政府的官員不要「淨係坐喺辦公室睇文件」，應該多落區體察民情。

被問及早前提及的底線思維，李家超強調上任後會全面評估不同風險，希望為香港建立穩固基石，應對挑戰，簡單來說是作最壞打算，最好準備。被問及政綱中沒有提及保障言論自由，他指香港的言論自由和新聞自由在《基本法》已說明，大眾已經擁有，但這不代表違法的自由。至於歐盟對昨日選舉的批評，李直斥歐盟是錯誤的，強調選舉根據香港法例選出，而香經歷了近3年的混亂，完善選舉制度符合香港實際情況，現時亦能看到正面成果，例如立法會審議法例非常有效率，認為政府要堅定立場。

梁君彥指出，在會面中與李討論到如何加深行政立法的關係，加強議員和官員的接觸，強調議員會繼續反映民意。新一屆政府還有一個多月便上任，立法會會確保順利交接，包括完成相關立法和撥款程序及通過架構重組方案。他指方案在今年初已提出，並在多個委員會討論，現時則待李家超決定採納那些竟見，相信立法會工作高效，要在7月1日前通過法例「無難度」。梁又指香港過去數年經歷多個挑戰，認為全港官員議員市民都同坐一條船，應該團結一致向前走。