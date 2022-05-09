七旬婦香港入境後二度感染　持疫苗接種豁免證明

新冠肺炎疫情未平，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日(9日)公布，過去一天再有2名分別由加拿大及葡萄牙入境的澳門居民確診，被判定為輸入性無症狀感染者；另有1名從香港入境的澳門居民同樣中招，由於曾於今年3月確診，故被列為殘餘病毒二度感染(復陽)個案，不納入澳門統計。當地至今已錄得82宗確診個案及113名無症狀感染者。

由香港入境的二度感染患者為76歲女子，她未曾接種新冠疫苗，並持香港當局發出的疫苗接種醫學豁免證明書，昨日(8日)從香港乘坐下午3時開出的金巴到澳門，持有效核酸檢測結果證明，惟入境時檢測驗出病毒，已送往路環高頂公共衞生臨床中心隔離治療。

無症狀感染者方面，由加拿大經英國及新加坡入境澳門的18歲女子，已接種3劑由中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗，否認既往感染史。患者上周五(6日)由加拿大乘坐AC860號航班到英國，同日由英國轉乘SQ317號航班到新加坡，上周六(7日)再由新加坡乘坐TR904號航班(座位65F)抵達澳門；另一人則為25歲男子，已打2針復必泰疫苗，否認既往感染史，上周五由葡萄牙乘坐TP6697號航班到德國，同日由德國轉乘SQ327號航班到新加坡，翌日再由新加坡乘坐TR904號航班飛抵澳門。2人入境時檢測結果均為不確定，並於昨日隔離期間覆檢中招。