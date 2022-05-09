今增233確診　元朗牡丹金閣累計12人中招　包括1名廚師

本港新冠肺炎疫情未止，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日(9日)新增233人確診新冠肺炎，包括33宗輸入病例，第5波至今累計個案共1,194,187宗；另再多1名患者離世。

元朗爆疫的食肆牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋，今日再呈報多1名廚師經快速檢測確診，他已接種3劑新冠疫苗，上周日有上班，最後上班為上周四(5日)，昨日(8日)開始有病徵，由於該個案曾在社區活動，有機會屬社區感染。連同該名廚師，該群組至今累計12人染疫。

至於輸入個案中，有19宗在機場發現，包括17宗為昨日抵港、2宗上周六(7日)抵港。昨日個案涉及7個航班，包括5宗乘國泰航空CX845航班、3宗乘加拿大航空AC007航班、4宗乘瑞士國際航空LX138航班、2宗乘阿聯酋航空EK284航班，而酷航TR980航班、新加坡航空SQ882航班及卡塔爾航空QR818航班各有1宗個案；上周六的2宗個案則涉日本航空JL735。其餘14宗個案在檢疫酒店中發現，全部均是第3或5天確診。