價低者得招標致人才流失　謝偉銓批競爭力不升反跌

政府經常提及要提升本港的競爭力，卻從不正視人才流失問題。有議員批評，政府現行的採購及招標制度，加劇了香港專業界和建造業界的人手流失問題，削弱香港競爭力，亦影響建屋質量和進度，反問專業萎縮又怎能提升建屋速度，促當局改革招標制度，進一步降低價低者得的比重，並扶助本地企業。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓指政府的工務工程及顧問項目招標制度，偏重「價低者得」，但隨着業界競爭加劇，加上近年立法會拉布令政府工程量不均、社會事件及疫情令私人工程量減少等，導致業界出現「割喉式入標 」的現象，情況日趨嚴重。他指，若相關顧問公司的入標或中標價不合理地低，同樣會出現將「將貨就價」，影響設計及監管質素；而顧問公司亦可能要「將人就價」，聘用數量不足、資歷及經驗較遜的人員負責有關項目，導致業界普遍出現工時長，收入與工作量不成正比的問題，年輕專業專業人士因而轉行，加劇香港的人才流失。

在政府方面，謝指由於承建商和顧問公司工作質素下降，惟有不斷增加公務員人手，以加強監管承建商表現，導致公務員編制膨脹，政府更以高薪向私營業界「搶人」，亦令到業界更難聘請、留住足夠和有經驗的人員，形成惡性循環。他形容政府錢就使咗，合約亦批咗，但市民遲遲睇唔到好嘅結果」香港競爭力亦不升反跌，反問若香港專業界本身亦出現人才荒，談何融入國家發展大局。他將於本周三的立法會會議上提出議員議案，促政府改革各個政策局以至資助機構的招標及採購制度，包括引入扶助本地企業的元素，避免綑綁式招標、更着重創意和創新、進一步降低價低者得的比重，並為各類招標項目制訂最低合理費用以杜絕割喉式入標。