多40廈納強檢　將軍澳日出康城首都5座威尼斯上榜

再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(9日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(10日至11日)期間進行病毒檢測。

涉及多宗病例的地點如下：

1.屯門友愛邨愛德樓

2.觀塘翠屏(北)邨翠榕樓

3.荃灣享成街10號香城大廈

4.沙田銀禧花園1座

5.荃灣豪景花園富儷閣

6.元朗尚悅8座

7.葵涌大窩口邨富賢樓

8.屯門翠寧花園2座

9.天水圍天悅邨悅貴樓

10.天水圍天逸邨逸濤樓

11.青衣盈翠半島10座

12.屯門富泰邨仁泰樓

13.將軍澳日出康城首都5座威尼斯

14.將軍澳彩明苑彩楊閣

15.葵涌葵賢苑葵謙閣

16.屯門兆康苑兆豪閣

17.屯門兆麟苑銀麟閣

18.沙田廣源邨廣橡樓

19.上水彩園邨彩屏樓

20.牛頭角觀塘花園大廈燕子樓

21.薄扶林華富二邨華泰樓

22.油塘高翔苑高恆閣

23.油塘油翠苑沃美閣

24.九龍灣麗晶花園21座

25.上環皇后大道中378號福陞閣

26.秀茂坪秀茂坪邨秀裕樓

27.旺角洗衣街141至145號正華大廈

28.上水祥龍圍邨呈祥樓

29.大角咀港灣豪庭6座

30.馬鞍山富輝花園1座

31.大埔昌運中心富昌閣

32.粉嶺榮福中心2座

33.青衣長安邨安湖樓

34.青衣灝景灣2座

35.鑽石山海港花園1座

36.香港仔福群大樓B座

37.土瓜灣樂民新邨樂德樓

38.長沙灣蘇屋邨壽菊樓

39.旺角海富苑海韻閣

40.黃大仙黃大仙下邨(一區)龍澤樓