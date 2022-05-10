元朗潭尾方艙物資失竊　4外判工疑監守自盜被捕

社區隔離設施首次發生盜竊案，元朗潭尾社區隔離設施被揭發有外判員工疑監守自盜偷取物資，管方上周接到舉報後隨即展開調查，並突擊搜查離開人士的隨身物品，結果發現4名職員涉盜竊物資，包括電熱水壺、蒸爐、抗疫中成藥、口罩及食物等。案件轉交警方跟進，警方經調查後拘捕2男2女，不排除有更多人被捕。其中3名被捕男女已被暫控各1項「企圗盜竊」罪；1名被捕女子則已被暫控「盜竊」罪，案件將於下月23日在屯門裁判法院提堂。

元朗潭尾社區隔離設施為隔離人士提供的物資，包括紙包飲品、杯麵、電拖把、蒸爐等，足夠隔離期間的需要，隔離人士亦可隨時提出日用品和膳食需求。消息人士指，該社區隔離設施自3月底營運後，有人疑擅自取走隔離人士的日用品，後來情況變本加厲，最近甚至連家庭電器，包括拖把、風筒等亦被人盜取，疑有人將物資轉售圖利。管方收到舉報後，遂於上周五(6日)突擊搜查下班員工的隨身物品，發現至少4人涉盜取物品。

保安局發言人回覆東網查詢證實，元朗潭尾社區隔離設施管理人員上周五分別發現2宗懷疑盜竊和企圖盜竊案件，涉及一批屬於隔離設施的物資，包括小量電熱水壺、蒸爐、抗疫中成藥、新冠病毒快速測試劑、口罩、床單和飲食用品，涉及4名非公務員合約僱員。今次是設施內首次發生的盜竊事件，管理人員一直謹慎管理隔離設施內所有物資，重視工作人員的操守，如發現任何非法行為，會嚴肅跟進。警方發言人則指，上周五接獲轉介，經初步調查，案件列作盜竊，同日於元朗區拘捕懷疑涉案的2男2女，年齡介乎25至48歲，各人被扣留調查，案件交由元朗警區刑事調查隊跟進。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。