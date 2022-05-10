發泡膠回收成本高　業界倡政府資助

發泡膠箱由聚苯乙烯製成，屬於可再造物料，魚類統營處早於2018年引入多部發泡膠冷壓機，在香港仔魚類批發市場使用，將發泡膠回收再造。有本地回收商預期，內地的禁運令維持一段長時間，回收商有能力吸納發泡膠箱，惟成本效益不成比例，倡政府為業界提供資助，為本港生態出一分力。

按政府數據，每日被棄置到堆填區的發泡膠達90公噸，而疫情下市民使用外賣飯盒的數量急增，連同迫滯在港的大型發泡膠箱，大多會被送往堆填區。發泡膠需要過百年時間降解，對本港生態造成長遠影響。

香港環保廢料再造業總會會長劉耀成指，內地嚴謹的防疫政策將維持一段時間，今年內不可能將發泡膠箱運返內地，回收堆積在港的發泡膠箱技術上不難，甚至可全數吸納，他亦可添置專門機器將發泡膠箱回收再造。然而，由於發泡膠箱標籤太多，需要聘用人手去處理，連同運輸成本，估計每回收一噸需要約一萬元，而成功再造物料僅2,000至2,500元一噸，成本與收益明顯不成正比，盼政府重視此問題並提供合適資助，將發泡膠箱轉廢為能。