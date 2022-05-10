滅鼠成效不彰　萬元僅捉一隻

本港鼠患杜之不絕，政府去年投放逾7億元公帑，用於食環署的防治蟲鼠工作，創過去5年新高。不過，滅鼠成效卻事倍功半，年內收集死鼠及捕獲活鼠僅約6.7萬隻，即平均每隻開支高逾一萬元。而食環署制訂多種方案滅鼠，惟滅蟲業界卻指其制度存在漏洞，應檢視投標制度，讓中小企參與增加競爭力，從而提升滅鼠成效。

政府防治蟲鼠服務的整體開支，由2017至18年度的5.69億元，遞增至去年度的7.31億元，本年度預算開支將進一步增至7.51億元，年內的防治蟲鼠工作的公務員人手編制為745人。食環署去年在建築物放置毒鼠餌109,685次、使用捕鼠器86,164次，收集死鼠及捕獲活鼠共67,182隻，計及平均每捕捉一隻老鼠就消耗10,880元公帑，成本效益備受質疑。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源指，滅鼠講求成本效益，要性價比高，公帑才用得其所，一萬元捉一隻老鼠當然有改善空間。現時的外判制度傾向大集團，即使有人成效不彰仍獲標書，不但令中小企無法競投，亦會令此種情況持續下去，而政府的行政費用亦過高，可參考外國設立獎罰制度，或提高成效。