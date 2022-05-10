東方日報A1：廢料圍港　發泡膠山淪老鼠溫床

疫情下積存在全港各區的發泡膠箱引發多重危機，更隨時成老鼠新窩！內地禁止循環使用曾運往香港的發泡膠箱，又暫停跨境貨車運載發泡膠箱到內地回收廠，觸發多區包括荃灣、西環及葵涌出現數米高的「發泡膠山」，不但危機四伏亦屢生火警。近日有市民舉報屯門驚現延綿逾10米的新發泡膠山，恐惹鼠患。本報記者晚上直擊至少10隻老鼠出動「打巷戰」，有老鼠在裝有水果的紙箱附近覓食，滅蟲專家指發泡膠箱有條件成老鼠窩藏之地，亦因積水孳生蚊蟲，隨時爆發登革熱。

屯門新墟街市附近的垃圾站，近日被人棄置數以百計的白色發泡膠箱，這些白箱不規則地堆積起來亦超過兩米高，由垃圾站一直延綿至路邊超過10米，令垃圾堆變成一片白牆，多個大型垃圾桶頓時顯得相當「的骰」，而垃圾站亦污水長流，衞生情況惡劣。

市民憂慮此情況會引發鼠患問題，本報記者深夜到附近直擊，驚見老鼠空群出動，至少10隻老鼠在肉檔及菜檔附近游走，有的體長逾10吋，在行人路上來去自如，而且在後巷「集結」出動，最多有4隻同行，牠們一見人走過就快速躲藏，不消一會又出動，場面震撼。

老鼠在堆滿貨物的卡板附近徘徊覓食，有卡板上盛載數十箱水果，部分紙箱並無密封，隱約見到為鮮橙，這些橙有機會被老鼠咬噬。而老鼠不但對人毫不畏懼，甚至將天敵流浪貓亦不放在眼內，一隻黑色斑紋的白色流浪貓伏在行人路上伺機而動，惟貓捉老鼠場面始終未有上演。老鼠活躍好動，不時發出「吱吱」聲響，記者巡視四周，未見食環署放置的老鼠籠或鼠餌。

除屯門街市引發嚴重鼠患問題外，本港多區街市及食品市場外亦因發泡膠箱堆積引發各種危機。其中在4月初，被棄置在長沙灣荔寶路近連翔道交界行車天橋底的大量發泡膠箱，突然冒煙起火，滾滾濃煙直沖半空，散發陣陣刺鼻燒膠味，區內居民憂心在毒煙籠罩下，恐嚴重影響呼吸系統。

至於葵涌貨櫃碼頭南路近七號貨櫃碼頭，在3月亦發生火燒發泡膠事故，為短短一個月內發生的第二宗火警。而港島西區副食品市場附近則有長達50米、高約3米的發泡膠長城，高度與一輛貨車相若，不但佔用行人路，部分更被人棄於花槽內嚴重影響環境衞生。 香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源指，這些載過食物的發泡膠箱一般帶有強烈氣味，加上部分仍有食物殘渣，有機會成為老鼠的新窩藏地點，發泡膠箱亦有助老鼠藏身在內，令人防不勝防。加上雨季來臨，發泡膠箱會積水，不但引發鼠患，更可能孳生蚊蟲，包括可傳染登革熱的白紋伊蚊，故任由發泡膠箱堆積是不理想的做法。

議員田北辰認為，發泡膠箱堆積引起的衞生問題嚴重，目前有私人機構引入發泡膠壓縮機成效不俗，將去信要求食環署引入機器加快處理；而鼠患問題亦困擾社區已久，食環署放置的鼠餌成效不彰，多年前已促請當局規管食肆廚餘問題，只要截斷廚餘根源，老鼠自然無法覓食而消失，亦將去信要求部門跟進。

食環署發言人指，於今年2月14日至5月1日期間，署方在各棄置發泡膠箱地點向違例人士發出約800張定額罰款通知書；自今年1月至今，總共接獲16宗屯門新墟街市的鼠患問題投訴，同期共向非法棄置垃圾和妨礙署方清掃的人士分別發出69張定額罰款通知書和提出78宗檢控。署方其後派人員巡查上址及進行鼠患調查，期間並沒有發現鼠蹤。

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