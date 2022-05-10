民政總署3日共查114場所　1會址違規禁晚市堂食14日

民政事務總署（民政總署）發言人昨日（9日）表示，因應政府早前宣布於5月5日起，提前放寬餐飲場所最多8人同坐一桌，民政總署轄下的牌照事務處（牌照處）繼續在長假期（7日至9日）加強巡查其簽發牌照的場所，提醒各持牌人、顧客與訪客最新的防疫規定。

牌照處在該3日的行動中，共巡查了由其簽發牌照的76個會址、4間酒店及34間遊戲機中心。行動中，牌照處要求一個沒有按規例保留員工快速抗原測試紀錄的會址採取減低傳播風險的相應措施，違規所須於執法人員發現違規情況後的翌日起，在下午6時正至翌日上午4時59分停止售賣或供應供在餐飲業務場所內進食或飲用的食物或飲品，並不得安排多於2人同坐一桌，為期14天。牌照處亦會考慮對該會址的持牌人提出檢控。

民政總署提醒，雖然疫情持續緩和，第二階段放寬社交距離措施亦將如期於5月19日起實施，牌照處轄下各持牌場所負責人仍必須嚴格遵從《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）、《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章），以及第599章其他規例等規定及指示。相關顧客及訪客亦須遵守各項防疫規例及限制，包括疫苗接種、群組聚集及佩戴口罩等規定。