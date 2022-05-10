中大開發磁力共振掃描影像分析軟件　無創檢測早期肝纖維化

全球大概有15億慢性肝病患者，而肝纖維化正是慢性肝病形成前的關鍵病理變化，不少研究已證實早期肝纖維化經適當治療後可回復原狀。惟現時主流的入侵性肝穿刺、肝纖維化掃描等，難以用於大規模篩查，亦難以診斷早期病變。香港中文大學最近研發出「無創人體組織生化成像技術」軟件，只要用以分析磁力共振掃描(MRI)的影像，就能檢測出早期的肝纖維化，不但成本較低，亦可無創傷地完成檢測，適用於恒常篩檢及監測病人治療進度。

研究團隊成員、中大醫學院影像及介入放射學系教授陳蔚天解釋，新技術用上「自選鎖(Spin-lock)」技術，透過分析MRI成像中的「磁化轉移」物理反應，了解人體器官內大分子沉積的程度，從而得知更多病變資訊。檢測方法與MRI掃描無異，而且配合一般MRI系統就可，毋須如其他檢測方法般要添置額外數十萬元的硬件，病人也不用注射造影劑。因此新技術除可大大降低檢測成本，病人亦不用承受入侵性檢測的風險，就可測出第一、二期的早期肝纖維化。

初步臨床測試時，研究團隊找來了30名健康人士、25名有肝纖維化者，發現新技術的表現比現有檢測方法好。陳蔚天指，新技術能夠得知病人的脂肪、發炎情況等，令醫生能夠更全面地了解病人的狀況，從而作出更精準及針對性的治療，更有用作檢查不同疾病的潛力，例如腎纖維化、眼纖維化、關節炎、心臟病、腦部病變等，均有機會透過新技術，於疾病仍處於早期階段時便發現，但這些均需要更多研究去證明。新技術除獲得今年日內瓦國際發明展金獎，並已取得美國專利及正在申請中國專利。