疫下自發網上義補　高中生為基層童解困

疫情下停課已成常態，基層學生未能負擔補習費用，學業尤其困難。教會關懷貧窮網絡與一個由學生發起的非牟利網上補習平台合作，由成績優異的中學生擔任導師，一對一為受疫情影響的基層學生網上義補。有導師對成功令學生的英文成績大躍進感欣慰，從學生身上體會到助人自助的意義，目前已有逾150名導師參與義補計劃。

「佢一開始唔係好識講，到後尾已經可以用英文同我對答，覺得好開心。」就讀瑪利諾修院學校中三的陳恩彤，英文和數學成績優異。她去年在該網上補習平台E-Concept登記成為義補導師，為一名小二男生補習英文和數學，逢周六為其上一小時網課。開初學生害羞而少說話，她以廣東話輔助來教他英文，後來她發現學生頗有潛能，遂慢慢增加英文對話與之溝通，漸漸變成了習慣。補習半年後，學生能夠跟她對答如流，她也從學生身上感受助人自助，立誓要為更多基層小童義補，將知識學以致用。

聖保羅男女中學中六學生方駿銘是該網上義補平台發起人兼導師。由2020年爆發新冠疫情以來，中小學生都受到停課影響，他見到基層學生困難重重，萌生為他們免費網上補習的念頭。他說得一口流利英語，首位學生是一名英語能力較弱的小五男生， 他用自己小學時的教科書讓學生做練習，經過9個月一對一專注教學後，學生的英文成績在班上名列前茅。教會關懷貧窮網絡項目經理李妙如指，義補計劃服務為期一年，預期約80個學童受惠，除上課日子外，學生也可透過手機群組向導師請教功課。計劃的主要對象為基層低收入家庭學童，特別是劏房戶及單親家庭等。除義補外，教關亦會向小店購買代用飯券派發予基層。