設計遙距農業監測系統　滬江維多利亞奪港大太空計劃最佳項目

人造衛星除了有助手機定位外，中學生設計的小型「立方衛星」亦有望協助解決人類面對的氣候挑戰，滿足生活所需。香港大學「菁英聚．港大」有份舉辦的「新時代太空經濟計劃」吸引了22所中學參與，運用所學的太空科學等知識，針對極端天氣、糧食危機、能源問題等17項聯合國可持續發展目標下的挑戰，設計「立方衛星」原創模型，有望協助規劃人類未來的發展藍圖。

其中，滬江維多利亞學校的「農業監測項目」奪得「最佳項目獎」。團隊表示，全球過半的農業土地處於非洲中南部、撒哈拉以南，但當中僅5%的泥土已被開墾，因此他們提出利用「立方衛星」，創建遙距實時監測系統，以提升農作物產量及農業生產力。團隊成員謝杺豫認為計劃使自己有機會探索太空經濟這新領域，將來會考慮報讀這方面的課程。

「最佳太空企業獎」則由聖士提反女子中學的「spASH」項目獲得，團隊提出，將親人小量骨灰放入「立方衛星」圍繞地球運行，期間衞星會將地球的照片傳送回地面，後人亦可發訊息上太空。項目被讚賞非常特別和有意義，令大眾能以經濟可負擔的方式悼念親人。計劃評判團亦指，欣賞各隊伍的構思和設計，認為他們設計「立方衛星」的意念新穎，亦能有針對性地為全球危機提出具體解決方案，同時顧及商業及技術上的可行性，整體計劃全面可行。