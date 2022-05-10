秋葵熱量低纖維豐富　營養師指或可防大腸癌

秋葵是減肥人士的救星，營養師指秋葵熱量極低，每100克只有22卡路里，其本身的脂肪及糖分甚少，適合需要減重或控制體重人士進食，而且秋葵營養價值豐富，每100克就有2.5克纖維，有助腸道暢通，減少便秘問題，多進食秋葵或可預防大腸癌。

基督教聯合那打素社康服務註冊營養師陳睿婷表示，秋葵水溶性纖維比較豐富，除了可以延長飽肚感，避免過量進食外，亦可幫助降低壞膽固醇，有助控制血糖及維持心臟健康。秋葵亦含有豐富的鉀質，有助排出多餘水分及平衡體內水分，有利降血壓。此外，秋葵含有豐富的膳食纖維，她引述研究指，每日攝取足夠的膳食纖維，有助腸道暢通，減少便秘問題。世界衞生組織亦建議每人每天攝取不少於20克的纖維，因此進食秋葵某程度上可預防大腸癌。

市面上有不少秋葵乾零食，陳睿婷指雖然秋葵乾缺少了水分，不失營養，但為了令秋葵乾更加可口，部分會在製作過程加入了油或調味料等，變相增加脂肪或鈉的含量，故她建議消費者購買秋葵乾時要留意成分。陳又建議想控制體重的人士，在正餐時先進食蔬菜，例如先進食秋葵，豐富纖維可先增加飽肚感，減少吃正餐時的食用分量。有食譜建議以麻醬拌秋葵進食，不過她就指麻醬有不少脂肪，因此要注意分量。