林鄭稱現須與內地重新確認　本地零感染是否仍為通關前提

雖然疫情漸趨穩定，但通關仍是遙遙無期。特首行政長官林鄭月娥今日(10日)在行政會議前的記者會，被問到與內地隔離檢疫通關的條件及障礙，她回應指去年特區政府與內地部門商討通關，當時內地方面的要求之一，是本港要維持一段時間內零感染為通關條件，但事隔約半年，若現時要再推動與內地通關，首要工作是與內地再確認本地零感染的要求是否仍為通關的前提。

林鄭指本港去年曾有4個月維持本地零感染，由時任政務司司長的李家超帶領政府與内地機構討論通關事宜，部分內地官員也來港視察本港防疫工作，當時通關的先決條件是維持一段時間沒有本地感染個案，但現在則須重新審視。

她表示，現時本港仍要繼續嚴格遵守防疫策略，盡量減少輸入個案，因此至今仍有酒店隔離和航班熔斷機制，也需實施一定社交距離措施防止疫情反彈製造通關機會。她指其餘下任期以至候任行政長官李家超上任後需要做的第一件事，就是與內地方面接觸，了解去年9月曾討論的條件是否仍是今天的通關前提，而她現時會繼續穩控疫情工作，確保社會有序復常。

對於近期新增個案維持在每日200至300宗，昨日(9日)達到3個月以來新低的233宗，但她呼籲不必太在意每日高低，因為在低位時疫情難免有波動。她第2階段社交距離措施放寬將在本月19日實施，第3階段會按計劃在六月下旬推行，但到時主要只餘下再放寬餐飲業經營安排。