何栢良指火鍋店群組屬零星事件　無必要深入追蹤或停業

本港單日新增確診個案連續3天少於300宗，惟元朗食肆「牡丹金閣尚品火鍋」連日累計12人染疫，引起關注。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(10日)在電台節目表示，社會現處於恢復正常的階段，不應抽離去看個別食肆的群組個案，否則是「只見樹木，不見森林」，認為無必要進行案件追蹤、深入調查或考慮停業。另外，他指本月2日至9日全港共有2,308宗個案，料存在約200條傳播鏈。

何表示，公立醫院重症個案明顯下降，目前毋須關注食肆的群組個案，因為零星的群組確診不可避免，相反當局應留意個案去到甚麼水平才算是警戒線，或公立醫院有否高風險群組，防疫重點應該依舊放在「谷針」，他建議當局考慮即時推行下一階段疫苗通行證，即需要打齊3針。

對於有意見指爆疫餐廳應該停業，甚至要求食客進入食肆前進行快速測試，何指有關想法應在未有新冠疫苗或口服藥物的情況下出現，而本港已有621萬人接種了2劑疫苗，加上整體檢疫設施充足，不應「一刀切」推出影響復常安排的措施。再者，衞生防護中心亦對該食肆進行了風險評估，環境樣本未有驗出病毒，強制停業並不合適。