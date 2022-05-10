涉設TG群組宣揚殺警　3男被控串謀煽惑傷人須還押

警方日前拘捕4男2女，指他們涉嫌在通訊軟件Telegram開設群組，發表宣揚仇恨及暴力的言論，及涉討論策劃暴力行動，包括用利器刺死警員、防疫人員等，並研究購買電槍、弩等攻擊性武器。其中3名男子現被落案控以串謀煽惑他人有意圖傷人罪，今早（10日）被押往東區裁判法院提堂。3人今暫毋須答辯，以待警方進一步調查，案件押後至7月5日再提訊，期間3人須還押。

3名被告依次為陳思諾（35歲、倉務員）、李浩源（17歲、無業）及黃澦羅（36歲、電腦技術員）。3人同被控一項串謀煽惑他人有意圖傷人罪，控罪指3人於2022年4月8日至5月7日，在香港意圖使其他人身體受嚴重傷害而與其他不知名人士，串謀非法煽惑Telegram的使用者，非法及惡意傷害他人。

控方今天申請案件押後，以待警方檢驗各被告電話及電腦，警方亦在黃澦羅的家中搜獲武器及懷疑毒品，毒品將交由政府化驗所進行化驗，案件亦涉及其他人士，警方將進一步調查其他人與3名被告的關係，不排除拘捕更多人士。3人今天均有向裁判官申請保釋，但最終被拒絕。

案件編號：ESCC 631/2022