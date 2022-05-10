「搪瓷大王」長孫入稟　向姑姐追討祖母遺產

「搪瓷大王」陳兆民長孫陳禹嘉，前年在其已故祖母黃秀珍的遺產訴訟中獲判勝訴。高院原訟庭裁定黃生前所立的遺囑有效，並裁定陳禹嘉是主要遺產受益人，而他的姑姐、前政務司司長陳方安生的弟婦陳美珠則敗訴。事隔2年，陳禹嘉現以祖母遺囑執行人身份，再就祖母遺產向姑姐興訟。他上周五（6日）入稟高等法院，要求姑姐交還屬於祖母的保險箱內的物品，以及聯名戶口中接近3000萬港元款項。

本案原告為黃秀珍的遺囑執行人陳禹嘉，被告是陳美珠。原告在入稟狀要求被告交還多項資產，當中包括在1999年6月14日，由黃個銀行戶口，轉帳至被告及黃的滙豐銀行聯名戶口的116萬美元（折合約910萬港元）；在相若時間，由黃個人帳戶轉帳至被告與黃的浙江第一銀行聯名戶口的約922萬港元；及被告與黃另一個於華僑永亨銀行開設的聯名戶口中的1000萬港元。

原告續指，黃在滙豐控股有一個保險箱，裏面的物品現由被告管有。原告稱就保險箱內的東西，黃有着絕對擁有權，要求被告將該些東西及上述共值逾2800萬港元的款項交還予黃的遺產。原告同時追討被告持有資產時所獲得的利潤、利息等。

案件編號：HCA 519/2022