黎智英涉欺詐案　科技園人員指大樓「水牌」見慈善基金名字

壹傳媒黎智英與壹傳媒集團行政總監黃偉強，涉嫌違反地契使用價值5.16億港元將軍澳工業邨地段，並隱瞞業主香港科技園公司，令與黎智英相關的公司獲得租金利益，2人被控欺詐罪，案件今（10日）在區院續審。科技園公司發展總監文曦華作供稱，前年收到網媒查詢就多間公司涉嫌違規在涉案地段經營的查詢後，曾去信要求蘋果印刷澄清，及後亦有與地政處派員到涉案地段進行聯合巡查，當時並無發現指稱的相關公司，但就發現「水牌」載有沒有獲發牌照佔用上址的「蘋果日報慈善基金」，對方則表示該基並沒實際運作，只用以方便收取捐款支票，及後亦已移除基金名字。

控方今傳召第2名證人科技園公司發展總監文曦華，文重申處理承租人的公司牌照申請時，主要考慮有關公司業務與租約的指明用途是否有關，及與承租人的關係，而涉案的力高顧問有限公司並無申請牌照。文指她接手管理工作後，皆由黃偉強代表蘋果印刷處理租務及牌照事宜。而科技園在前年3月收到網媒就有關涉案地段租約及用途的查詢，及後地政處亦有就有關涉案地段是否出現分租情況而致函查詢。文的下屬於是聯絡黃，惟黃並沒有給予確實回覆，故科技園書面致函要求蘋果印刷就此問題作書面回覆。

文指科技園與地政處職員及後在同年5月4日到涉案地段巡查，由黃帶領他們查看大樓。文一度表示有部分房間未能進入。但經法官追問釐清後，文表示因部分地方內有機器運作，她同意不需要進入某些地方察看，部分地方亦可透過玻璃門等看到入面，而非黃不讓他們進內。文指當日巡查曾見地下指示牌掛有「蘋果日報慈善基金」的名稱，而該公司並沒有持牌佔用地段。經查問下，黃則解釋該公司名主要用來收取捐款支票及郵件，並沒有實際運作及佔用地段，亦可移除該公司名牌。文表示該公司名牌及後在巡查時已被移除。

本案被告依次是黎智英（74歲）和黃偉強（60歲），2人被控1項欺詐罪，指2人連同周達權及其他人，於2016年1月至2020年5月19日，向香港科技園公司隱瞞在非按訂立租契的情況下，使用在將軍澳工業邨駿盈街8號的處所；而黎再獨自面對多1項欺詐罪，指他連同其他人，於1998年4月1日至2015年12月31日，同樣隱瞞非按訂立的提案計劃書及租契的情況下，使用涉案處所。

案件編號：DCCC 349/2021