海關連破兩宗私煙案　檢值7400萬元貨拘貨櫃車司機

海關稅收罪案調查科經全天候調查後，於上周三(4日)在元朗公庵路截查一輛貨櫃車，在一個長約40呎的貨櫃內，搜獲約1,200萬支私煙，並當場拘捕一名40歲男司機。經跟進調查後，海關於翌日(5日)突擊檢查上址附近一個鐵皮屋，發現一個長約20呎的貨櫃，內藏約460萬支私煙。行動中，海關共檢獲約1,700萬支懷疑未完稅香煙，市值約4,600萬港元，應課稅值為3,200萬港元。

海關稅收罪案調查科高級調查主任葉立民指，不法分子利用偏遠鐵皮屋收藏私煙，該鐵皮屋只能從單程路進入，並在門口安裝兩道電閘及大量閉路電視系統，在現場亦發現一間懷疑控制中心房間，用作操控上述系統，守衞相當森嚴。而且，部分私煙箱面沒有任何標記，不排除不法分子欲魚目混珠，將私煙當作正當貨物流入本港。而該批私煙剛剛抵港，準備搬入鐵皮屋，再分拆流入市面，相信由於疫情放緩，市場對私煙需求慢慢增加，不法分子乘機補充貨源。

另外，海關港口及海域科於上周四透過風險管理，選取一個由柬埔寨抵港、準備轉運至菲律賓的貨櫃，裏面報稱載有針織布。關員經檢查後，在貨櫃內檢獲約1,000萬支私煙，市值約2,800萬港元，應課稅值約1,900萬港元。海關估計不法分子將針織布放近貨櫃門作掩飾，並採取迂迴海運路線，企圖增加執法難度，相信因疫情影響，全球物流鏈依然緊張，船期亦不穩定，私煙集團遂利用海運，利用貨櫃一次過將大量私煙運入來港。