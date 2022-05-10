本屆政府任滿在即　林鄭評分僅得34.7分　27%受訪者畀0分

本屆政府任期至6月30日完結，有機構就特首及司長民望進行調查，其中特首林鄭月娥評分為34.7分， 反對率仍高達78%，接近3成人給予她0分。而律政司司長鄭若驊評分僅得30.3分，支持率淨值為-32%。

香港民意研究所於上月30日至本月6日，訪問了1000名香港居民，其中林鄭月娥評分為34.7分， 有27%受訪者給予她0分，其支持率為14%，反對率為78%，民望淨值為負64個百分點。財政司司長陳茂波最新評分為50.3分，支持率淨值為27%；鄭若驊評分僅得30.3分，支持率淨值為32個百分點。至於受訪者對5項核心社會指標的評分，「自由」、法治」、「繁榮」和「民主」均呈下降趨勢，以0至10分評價，得分分別為5.13、5.03、4.87和4.27分，均創2022年3月以來新低。唯一上升的是「安定」，得分為5.12。

浸會大學政治及國際關係學系職副教授陳家洛表示，林鄭的分數可以說是無得救，仍有大批市民給予0分，第5波疫情每日見記者暴光率上升仍適得其反，大家都不想見到她，而臨近屆尾，特首高官評分亦仍然處於低位。另有4項社會指標分數下降，他認為主要原因是負責政策的官員與市民的價值觀越走越遠，就像平衡時空，官員對市民關心的問不聞不問 ，雙方沒有對話的空間，大家錯誤的單方面表達自己的想法，管治方面出現嚴重危機，數據也引證了市民期望低。策略研究專家袁彌昌則預計，未來自由指標分數會出現更大的滑落，對下屆政府感到擔心。