冒簽名申領抗疫基金　法團主席認罪候判

廉政公署早前落案起訴一幢大廈的業主立案法團主席，控告他偽造文件及使用虛假文書副本，向「防疫抗疫基金」申請發放予一名保安員的津貼。被告今日（10日）在九龍城裁判法院承認控罪。署理主任裁判官黃雅茵將案件押後至5月24日判刑，以待索取被告的社會服務令報告。期間被告獲准保釋。

本案被告崔照祥（62歲），今承認1項偽造罪及1項使用虛假文書的副本罪。他原被控多1一項偽造罪，但該罪今獲控方撤銷。案情透露，政府前年2月推出「防疫抗疫基金」下的「物業管理業界抗疫支援計劃」，向合資格樓宇的保安員和清潔工人提供每月「抗疫辛勞津貼」1,000港元，並向合資格樓宇提供補貼2,000港元以購備清潔用品。案發時被告擔任主席的法團聘用了一名女保安員。被告於前年4月至8月期間向物業管理業監管局提交2份申請，成功替上述保安員申領共7,000港元津貼。

前年11月19日，被告向物監局提交2張收據及另外2張收據的副本。有關收據顯示該保安員簽署確認收妥7,000港元津貼。但廉署調查發現該保安員只收取了3,000港元，而她從來沒有簽署有關收據。被告現承認她在收據上偽造保安員的簽署。他表示他擔心若物監局發現法團仍未向保安員發放餘下4,000港元，會要求法團全數歸還所有津貼。

案件編號：KCCC 596/2022