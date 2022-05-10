5人涉圍理大期間尖沙咀暴動　1人認罪4人受審

2019年11月中警方封鎖理工大學期間，網上有人發起在尖沙咀及佐敦一帶「圍魏救趙」與警方糾纏，多人被捕。其中有5人被控當天在尖沙咀加拿分道及厚福街一帶參與暴動。案件今（10日）在區域法院開審，其中一名女被告承認暴動罪，須還押至審訊結束後才接受判刑。另外4名被告維持否認控罪受審，控方開案陳詞指，當晚示威者多次衝擊警方防線，更事先在附近街道製造汽油彈，並用手推車帶往現場。

涉案被告依次為詹溢朗（侍應、18歲）、梁安生（建築工人、26歲）、馮煒恩（推銷員、27歲）、梁敬慈（推銷員、46歲）及梁安逸（文員、22歲）。今天馮煒恩認罪，她同意案情指案發前兩2天，有示威者在理工大學內集結，警方在天文臺道與漆咸道南設防線封鎖理大，並藉新聞通告呼籲市民不要接近理大。未幾網上有人發起在尖沙咀及佐敦示威「圍魏救趙」，好讓理大內的示威者突破警方封鎖。2019年11月19日凌晨，有示威者在金馬倫道利達行後巷製造汽油彈，並用手推車運輸汽油彈。自3時15分起，示威者由金巴利街行出天文臺道，向警方防線投擲汽油彈後逃跑。及後警方展開驅散，期間有警員看見馮逃往厚福街，馮因被路上竹枝阻擋而被截停。

至於對另外4名被告的指控，控方於開案陳詞中指，當警方展開驅散後，厚福街一帶仍有人向警方投擲汽油彈，警員追捕示威者至厚福街7A號一棟唐樓，發現梯間有被棄置的裝備，並在唐三樓拘捕詹，同時警方在厚福街5至6號地下截停梁敬慈。約一小時後，警員在厚福街後巷一帶掃蕩，發現梁安生及梁安逸藏匿於該後巷之盡頭。警方從梁安生身上檢取的一對3M手套及一隻防火燒焊手套，均發現表面有微量高度易燃的有機溶劑。

案件編號：DCCC 94/2021