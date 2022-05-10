行會建議7.17起全港的士加價　起錶加3元　首段跳錶加2毫

疫情下市民搵食艱難，交通出行費用亦將百上加斤。行政會議今(10日)通過市區、新界及大嶼山的士申請加價建議。新收費平均加幅近14%，全港的士的落旗收費增加3港元；首段跳錶、後段跳錶收費分別增加0.2港元及0.1港元。的士業界對加幅低於業界建議，就此表示非常失望、遺憾。政府會在今年5月25日向立法會提交，進行先訂立後審議的程序以調整的士收費。當程序完成後，新收費將由今年7月17日開始生效。

市區的士是次平均加幅為11.54%，新落旗收費為27港元，較現時24港元貴3港元；落旗後首段跳錶收費加0.2港元至每跳1.9港元；後段收費則加0.1港元至1.3港元。新界的士加幅為13.02%，新落旗收費為23.5港元，首段及後段跳錶收費為1.7港元及1.3港元；大嶼山的士平均加幅最高，達13.83%，新收費為22港元，跳錶每跳為1.7港元及1.5港元。

的士業界早於2018年提出加價建議，建議落旗收費加6至7月；市區、新界的士跳錶收費劃一加0.2港元。的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示認為，的士業開支近年攀升，例如保費，「三保」由2萬多港元加至3萬港元，加幅達7成，燃料及維修成本亦大增，對是次加幅低於業界建議感到失望。