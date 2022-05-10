今增273新冠確診　包括27宗輸入個案

本港新冠肺炎疫情未止。衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(10日)本港共新增273宗確診個案，其中有27宗屬輸入個案。第5波至今累計個案共1,194,460宗。今日再多34宗學校呈報確診個案，涉及31名學生及3名教職員。另外，過去一日再新增5宗死亡個案。而近日爆疫食肆的元朗牡丹金閣火鍋店群組擴大，再多8名食客確診，至今累計20人染疫。

輸入個案中，其中17宗經核酸檢測確診，10宗經快測呈報確診。其中有8宗在機場發現，包括6宗為昨日(9日)抵港人士，其中2宗乘國泰CX216、2宗乘QR818、1宗乘CI909、1宗乘UO111，另外2宗是前日(8日)抵港，乘TK083航班。餘下的19宗個案是較早前抵港，其中15宗在檢疫酒店中發現，在第2至6日期間確診；另外1宗是抵港第10天確診，3宗在抵港第12天確診。

有關抵港第10天確診個案，涉及一名22歲女子，於4月30日由印尼抵港，5月9日時在僱主家中暈倒後送院，於醫院檢測確診，病毒CT值約為34。至5月10日時已發現沒有確診，當局推斷是較早前感染但未發現殘餘病毒的二度感染個案。至於3宗抵港第12天確診個案，涉及25歲、32歲人士及1歲嬰兒，分別來自新加坡、尼泊爾及英國，3人的病毒CT值均高，但早前均沒有感染病徵。而嬰兒家人曾在4月中確診，當局認為3人均是殘餘病毒二度感染個案，會為他們的樣本做全基因分析確定是否輸入個案。