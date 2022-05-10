網上賣口罩貨不對辦　涉違商品例　海關拘29歲女子

海關早前接獲舉報，指一個網上賣家涉嫌透過不同社交平台專頁以不良營商手法銷售口罩，經調查後發現該網上賣家在收取顧客款項後，向顧客供應品牌和數量均有重大差異的貨品。人員於上周五(6日)採取行動，拘捕一名29歲懷疑涉案女子，涉嫌於網上銷售口罩時不當地接受付款，違反《商品說明條例》。案件仍在調查中，被捕女子現正保釋候查。

海關提醒商戶須遵守《條例》的規定，切勿以不良營商手法銷售貨品。而消費者進行網購時，除了需要留意網購公司或有關商戶的商譽是否可靠、小心個人資料外洩外，於作出交易決定及付款前，亦應留意網站或社交平台專頁有否提供正確的營商地址和聯絡方法，以便日後遇上問題時可以作出跟進。

根據《條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。