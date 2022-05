食物環境衞生署食物安全中心今日(10日)宣布,因應世界動物衞生組織通報,指美國及加拿大多個州縣爆發高致病性H5N1禽流感,為保障本港公眾健康,已指示業界暫停上述地區進口禽肉、禽蛋及禽類產品。

涉及地區包括加拿大安大略省Huron縣、艾伯塔省Municipal District of Wainwright No. 61及Lethbridge縣、薩斯喀徹溫省Rural Municipality of Carmichael No. 109及Rural Municipality of Montrose No. 315,以及美國愛荷華州Bremer縣、猶他州Cache縣和內布拉斯加州Knox縣。中心會繼續留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息,因應當地疫情發展,採取適當行動。

根據政府統計處的資料,本港今年首3個月從加拿大進口約4公噸冷藏禽肉,從美國進口約3,640公噸冰鮮和冷藏禽肉及逾1.35億隻禽蛋。