葵青骨灰安置所拖延逾10年　區議員促盡快落實　改善交通擠塞

政府建議在葵青葵裕街葵青焚化爐舊址的用地，興建骨灰安置所，涉6.85萬個骨灰龕位。骨灰安置所計劃由2016年提出，卻要到2028年才落成。葵青區議會今召開大會討論有關問題，有區議員要求加快進程，盡早落實。亦有區議員關注交通配套不足，啟用後會造成交通擠塞，建議政府開拓水路，讓市民乘船至骨灰安置所。

葵青區議員梁嘉銘指，有關議題已討論10多年，而政府於2016年開始提出計劃，卻要到2025年才提交立法會審議並申請撥款，至2028年才落成，促政府加快落實工程。食物環境衞生署助理署長何婉雯回應稱，政府定必盡快開展工作，希望不會再拖延。

另外，亦有議員關注骨灰安置所啟用後帶來的交通問題。葵青區議員林紹輝表示，安置所涉6.85萬個骨灰龕位，加上附近已經有殮房及貨物上落區，擔心屆時春秋二祭，若只有巴士接送市民前往，交通將無法負荷。而另一名區議員徐曉杰則建議政府可以考慮開設航線，讓市民經水路前住。

何婉雯表示，政府會在荃灣西站增設巴士路線，而在公共交通以外，骨灰安置所亦會有的士上落客區，又呼籲市民不一定在春秋二祭正日拜祭。她指，骨灰安置所會分階段開放龕位予市民申請，不會一次過開放，屆時會再審視交通可承受程度。至於開設水路的建議，何認為建議創新，惟該水域並無適合航道及碼頭，政府會再加考慮。