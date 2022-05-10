發泡膠箱圍城　區議員促覓地擺放　兼恢復內地回收

疫情下內地禁止循環使用曾運往香港的發泡膠箱，又暫停跨境貨車運載發泡膠箱到內地回收廠，觸發多區包括荃灣、西環及葵涌出現數米高的「發泡膠山」，危機四伏，屢生火警。葵青區議會今午(10日)召開大會討論發泡膠箱圍城、阻路問題，惟食環署代表僅重複書面答覆的內容，被當區區議會主席盧婉婷怒斥非常失望，指食環署其實可以向地政總署借用土地擺放發泡膠，認為責無旁貸。另有議員認為應盡快讓發泡膠箱通關，運上內地回收。

區議員劉貴梅批評政府環保及衞生工作表現極差，即使私人公司亦有發泡膠溶解液，質疑為何政府未能做到。區議員梁志成亦指，新一屆政府須盡快和內地商討，重新開放將發泡膠箱送上內地，認為若待港府「慢慢搞回收，到時堆到上扯旗山都未搞掂」，又指即使人員未能通關，也可以先讓發泡膠箱通關。

食環署葵青區環境衞生總監蘇德和表示，政府定時會到發泡膠箱棄置黑點巡查及清理，按實際情況執法，發出定額罰款通知書，政府亦在今年4月開始增加3隊專責小隊。盧婉婷聞言直指非常失望，指蘇只是重複朗讀文件上的內容，又指地政總署已表示有44幅閒置土地可供其他政府部門借用擺放，食環署仍不積極回應。蘇其後才表示會嘗試聯絡地政總署。

另外，由於環保署沒有出席是日會議，區議員林紹輝指環保署已不是首次缺席會議，批評環保署「次次都唔嚟嘅，係咪唔重視區議會？」，又指若環保署事事也不關心，倒不如「執咗佢啦」。盧婉婷亦認為環保署作為處理發泡膠箱的首要部門之一，理應出席會議，並交代秘書在會後去信環保署，要求解釋原因。