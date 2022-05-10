警署警長未經許可向前同袍借逾42萬　被廉署落案起訴

廉政公署今日(10日)落案起訴一名警署警長，控告他涉嫌於前年5月至去年6月期間，未經許可從3名前下屬及一名前上司索取及接受貸款合共逾42萬港元，並在廉署調查該案期間妨礙司法公正，煽惑其中一名前同袍向廉署作出虛假陳述。被告已獲廉署准予保釋，以待本周四(12日)在沙田裁判法院提訊。

被告黃志明(52歲)被控共13罪名，即8項訂明人員接受利益及兩項訂明人員索取利益，均違反《防止賄賂條例》第3條；一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為，違反普通法；一項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，違反《防止賄賂條例》第9(3)條；及一項欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A條。

黃於前年12月初派駐到田心分區一個巡邏小隊，之前則駐守葵涌分區一個巡邏小隊。他涉嫌未得行政長官一般或特別許可，向葵涌分區一名前下屬警員及一名前上司督察，索取兩筆共9萬港元的貸款，以及從另外兩名葵涌分區前下屬警員接受8筆共逾33.5萬港元的貸款。他亦涉意圖妨礙司法公正，煽惑、誘使並指使上述其中一名下屬警員，就該名警員向被告提供貸款的調查，向廉署作出虛假陳述。