政Whats噏：前區議員任啟邦英國揸唧車　執貨應機講到口攰

任啟邦已經去咗英國一段時間。

政府喺舊年要求全體區議員宣誓，同時掀起泛民主派辭職潮，喺舊年7月辭任大埔區議員嘅前新民主同盟輪任召集人任啟邦同家人，去咗英國沃靈頓都有一段時間，佢最近轉咗工，喺一間大型超級市場集團嘅轉運倉，而職前培訓要學搬貨，仲話自己揸咗18年車，今日要揸埋電動唧車。

任啟邦喺社交平台貼文，話佢早喺餅廠做，而近日轉咗新工就係超市嘅轉運倉，呢幾日開始做職前培訓，仲要識揸倉內嘅主要工具，即係電動唧車。佢形容啱啱坐上唧車時戰戰兢兢，事關開始時比較難掌握，但喺訓練員指導下，總算過關。

學完唧車操作，就學執貨，佢話執咗2板貨，一車係啤酒同紅車，即係重嘢，另一啲係餅同小量汽水，算係唔多重，仲話喺過程中發現執貨唔係睇單，所有order都係由電腦經過耳機叫執貨員去邊個架攞幾件，全程聽指示，仲要以讀字方式回答，嚟確認冇執錯，由於要不停講嘢，個口好攰。

唔少網友都叫佢揸「車」小心，佢就話20幾前喺香港做過超市搬貨，亦枱過一大束直幡，抬嘢應該OK嘅，有信心做得好。仲話呢份工嘅人工好啲，如果過咗3個月，可以轉長工。