故宮參考紫禁城以金色為主調　採用中軸線及平面遞進概念

高聳入雲的高樓大廈背後，蘊藏着源遠流長的歷史變遷，如同西九文化區，正對繁華的國際大都會及維多利亞港，背後則毅然挺立着代表中華民族精粹的香港故宮博物館，兩者相輔相成，並肩而行。香港故宮擷合中國古代藝術文物造型的精粹，以上寬下聚及簡潔的綫條為造型，並以北京紫禁城的主色調為基調，以米金色為主，如同在幢幢建築物中閃閃發光。博物館的正門及各展廳入口則採用紫禁城城牆的朱紅色為點綴，館內則以淡色及大地色為主，中庭天花以現代手法演繹紫禁城屋頂琉璃瓦鋪設，如同竹簾。

負責故宮設計的許李嚴建築師事務所執行董事嚴迅奇進一步補充，故宮外形呈連續體態，象徵中華文化的永恒，並致力打造故宮的空間層次感及序列性。他續稱，故宮一大設計亮點為引入中軸線概念以回應紫禁城建築特色，包括參照紫禁城平面遞進的布局，引領訪客向上層參觀。為配合香港地理環境，故宮向高空發展，並以3個中庭層遞的方式疊高。3個中庭各有特色，底層為入口；中間則可環顧港島的天際線，傲視維多利亞港景色；至於最高層就可觀賞日落及大嶼山美景。

至於內部共設9個展廳，故宮副館長王伊悠介紹，2號展廳佔地1,700平方米，為最大展廳，並包攬300多件文物。該展廳為「紫禁城一日──清代宮廷生活」，主要講述帝皇一日的生活，並設有多媒體裝置，屆時展廳將容許參觀者躺在梳化上，參與乾隆皇帝回憶其早逝皇后的夢境。此外，參觀者更可即席透過電子平板，書寫個人化的《蘭亭序》作品，從多方面體驗古代文化。王續說，故宮從意大利米蘭購置200多個專業藝術品展櫃，展櫃不反光，內裏採用密閉技術，將裏面空氣與外面隔絕，展櫃底部更鋪了棉布作襯底，並選用名裁縫師燙平，如同無痕迹。展櫃底下更設冰箱，以作加濕之用。