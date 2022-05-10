支聯會5高層涉拒絕提供資料　陳多偉認罪明判刑

已解散的支聯會前副主席鄒幸彤及4名前常委，被指拒絕向國安處提供組織活動的相關資料，被控沒有遵從通知規定提供資料罪。早前其中一名被告梁錦威已認罪及判刑。案件今天（10日）在西九龍法院再提堂。案中被告陳多偉改變答辯意向，承認控罪。主任裁判官押後至明早（11日）判刑，被告以原有條件保釋候判。

支聯會前副主席鄒幸彤（37歲，大律師）連同4名支聯會前常委梁錦威（36歲、葵青區議會主席）、鄧岳君（53歲、無業）、陳多偉（57歲、貨車司機）和徐漢光（72歲、退休人士），被控沒有遵從通知規定提供資料罪，指他們在2021年9月8日，作為支聯會在香港的幹事或在香港管理或協助管理該組織的人士，並已獲根據《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法第四十三條實施細則》送達通知，而沒有遵從根據該通知的規定。梁錦威早前認罪，被判囚3個月。其中2個月刑期與舊案分期執行。

陳多偉今日同意的案情指，他於2020至2021年任支聯會幹事期間，收到警方國安處在2021年8月25日送達的通知書，要求於14日內提交資料。陳與其他幹事拒絕向警方提交資料，警方於2021年9月8日將其拘捕。控方指他沒有盡應盡的努力，亦非因他所不能控制的原因而沒有遵從該通知的規定。辯方求情指，被告於審前認罪，仍應可享有1/3刑期扣減。被告沒有相關刑事紀錄，於2021年9月8日被捕後還押45日才獲准保釋，已相當於已服刑68日，希望法庭輕判。羅德泉主任裁判官表示須時考慮，押後至明早判刑。另會繼續處理其他被告提出的法律爭議。

案件編號：WKCC 3633/2021