政Whats噏：疫苗通行證第3階段月底實施　鄧家彪提押後質詢遭拒

政府喺5月31日實施第3階段「疫苗通行證」，屆時市民要打咗3針先可以出入涵蓋嘅指明處所，當然包括入餐廳食飯喇！議員鄧家彪早前要求喺聽日(11日)立法會大會上提出緊急質詢，要求政府回應會唔會押後實施日期，但主席梁君彥今日(10日)作出裁決，話相關議題唔符合議事規則中有關「性質急切」嘅條文，唔批准佢喺大會上提出。

立法會秘書處回覆鄧家彪，話梁君彥認為政府喺今年3月20日宣布調整第階段嘅疫苗接種要 求，並透過各種渠道呼籲同協助市民接種疫苗，而鄧嘅質詢主要問及政府對有關情況嘅評估同會採取嘅行動，經過考慮所有相關因素後，梁認為鄧提問嘅事項唔符合議事規則第 24(4)條中「性質急切」嘅條件，叫鄧可考慮喺日後嘅大會上提出質詢，或於本月13日舉行嘅衞生事務委員會會議上作出跟進。

鄧提出緊急質詢嘅理據，主要係話睇到本月初未接種第3針疫苗嘅市民眾多，若喺月底拒絕佢哋入食肆食肆、超市同商場等處所，將會對生活同經濟復甦構成重大影響，質詢當局有冇作出相關評估，同埋會唔會因應情況延後實施日期。