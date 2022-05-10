再多40廈納強檢名單 將軍澳中心及東港城上榜
2022年05月10日 21:01
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再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(10日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(11日至12日)期間進行病毒檢測。
此外，政府今日已於旺角海富苑增設流動採樣站，明日會在黃大仙竹園北邨及荃灣象山邨重開流動採樣站。截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。
涉及多宗病例的地點如下：
1.天水圍天澤邨澤星樓
2.荔枝角美孚新邨6期蘭秀道38-40號
3.將軍澳維景灣畔8座
4.秀茂坪秀茂坪邨秀華樓
5.將軍澳將軍澳中心1座
6.將軍澳廣明苑廣昌閣
7.鰂魚涌太古城順安閣
8.將軍澳東港城7座
9.馬鞍山錦豐苑錦蘭閣
10.將軍澳翠林邨康林樓
11.觀塘安泰邨智泰樓
12.沙田碩門邨喜碩樓
13.大角咀維港灣5座
14.何文田常樂街3號冠熹苑
15.沙田博康邨博安樓
16.大埔大埔中心9座
17.西營盤德輔道西227-233號康明大廈
18.灣仔軒尼詩道117-123號軒尼詩大樓
19.大埔富亨邨亨泰樓
20.石硤尾石硤尾邨美映樓
21.黃大仙竹園北邨橡園樓
22.屯門友愛邨愛樂樓
23.屯門澤豐花園澤安樓
24.東涌富東邨東埔樓
25.荃灣象山邨翠山樓
26.天水圍天恒邨恒貴樓
27.天水圍天耀邨耀民樓
28.薄扶林裕仁大廈C座
29.元朗大棠路99號蝶翠峰8座
30.天水圍嘉湖山莊麗湖居3座
31.葵涌大窩口邨富安樓
32.長沙灣李鄭屋邨禮讓樓
33.土瓜灣偉恒昌新邨恒景閣H座
34.大圍秦石邨石暉樓
35.九龍城啟朗苑啟逸閣
36.藍田滙景花園3座
37.青衣綠悠雅苑3座
38.荃灣環宇海灣8座
39.柴灣康翠臺7座
40.青衣長發邨賢發樓
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease