再多40廈納強檢名單　將軍澳中心及東港城上榜

再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(10日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(11日至12日)期間進行病毒檢測。

此外，政府今日已於旺角海富苑增設流動採樣站，明日會在黃大仙竹園北邨及荃灣象山邨重開流動採樣站。截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。

涉及多宗病例的地點如下：

1.天水圍天澤邨澤星樓

2.荔枝角美孚新邨6期蘭秀道38-40號

3.將軍澳維景灣畔8座

4.秀茂坪秀茂坪邨秀華樓

5.將軍澳將軍澳中心1座

6.將軍澳廣明苑廣昌閣

7.鰂魚涌太古城順安閣

8.將軍澳東港城7座

9.馬鞍山錦豐苑錦蘭閣

10.將軍澳翠林邨康林樓

11.觀塘安泰邨智泰樓

12.沙田碩門邨喜碩樓

13.大角咀維港灣5座

14.何文田常樂街3號冠熹苑

15.沙田博康邨博安樓

16.大埔大埔中心9座

17.西營盤德輔道西227-233號康明大廈

18.灣仔軒尼詩道117-123號軒尼詩大樓

19.大埔富亨邨亨泰樓

20.石硤尾石硤尾邨美映樓

21.黃大仙竹園北邨橡園樓

22.屯門友愛邨愛樂樓

23.屯門澤豐花園澤安樓

24.東涌富東邨東埔樓

25.荃灣象山邨翠山樓

26.天水圍天恒邨恒貴樓

27.天水圍天耀邨耀民樓

28.薄扶林裕仁大廈C座

29.元朗大棠路99號蝶翠峰8座

30.天水圍嘉湖山莊麗湖居3座

31.葵涌大窩口邨富安樓

32.長沙灣李鄭屋邨禮讓樓

33.土瓜灣偉恒昌新邨恒景閣H座

34.大圍秦石邨石暉樓

35.九龍城啟朗苑啟逸閣

36.藍田滙景花園3座

37.青衣綠悠雅苑3座

38.荃灣環宇海灣8座

39.柴灣康翠臺7座

40.青衣長發邨賢發樓