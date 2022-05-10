政Whats噏：陸頌雄打爆1823無人聽　怒插政府服務無人情味

政府早年推出「1823政府一線通」，方便市民可以透過1個熱線，就可以向多個指定政府部門查詢服務同埋處理投訴。不過，1823自推出至今，長年被狠批無人接聽，熱線形同虛設。議員陸頌雄今日(10日)就喺社交平台連出3個貼文，鬧爆1823同埋政府一啲辦事處嘅電話無人聽、播錄音、無人情味等等，究竟搞咩令到佢咁躁呢？要找晦氣嘅話，梗係搵最大粒嗰個，睇嚟創新及科技局局長薛永恒都走唔甩嘞！

話說陸頌雄今日首先喺Facebook（Fb）貼文，話致電政府1823查詢熱線，但等咗10幾分鐘仍然「線路繁忙」，熱線最後更自動掛斷，仲話1823呢啲唔聽電話嘅情況近呢兩年嚴重咗。事隔約1個鐘，佢又再貼文，今次話社會福利署等政府部門嘅熱線全部被轉駁至1823，令到心急求助嘅市民只能聽到冷冰冰、近乎廢話嘅冗長自動語音訊息，反問政府服務市民豈能如此毫無人情味呢？

再隔多一陣，睇嚟佢經過上兩次經驗後，仍然未死心，堅持打爆政府部門電話，但結果應該不似預期喇！事關佢又再喺Fb貼文，今次佢就打咗畀某分區嘅社會保障辦事處。佢斥該辦事處電話無人接聽、留言信箱爆滿，質問市民有問題可以點樣查詢同埋求助。

當年劉備三顧草廬，都獲得諸葛亮接見。今時今日陸頌雄至少打3次電話，都冇人接聽，政府咁嘅服務態度梗係令人嬲爆啦！3個貼文一出，引嚟大量網民留言，齊齊大呻政府熱線無人聽。有網民話自己一個月前透過1823應用程式影晒相比政府，至今都無人跟進聯絡過；另有網民直情點名水務處嘅情況仲誇張，幾乎長期無人接聽，建議既然可以陸續關閉檢疫中心，就應該調動人手幫手接聽熱線；亦又有網民話家中長者為新冠康復者，預約政府免費中醫，每日9點打電話幾十次都唔成功。

1823係效率促進辧公室負責，亦都隸屬創新及科技局，局長薛永恒成日話要善用科技，但就連最基本嘅電話熱線都搞唔掂，早排第5波疫情高峰期，市民染疫求助無門，極度徬徨，又談何有創科又有未來呢？