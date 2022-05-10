原始病毒患者抗體抵禦力不足　研究證仍有機會染變種Omicron

新冠病毒至兩年多前被發現以來，不斷變種，就算在本港亦曾流行數種變種病毒株，而現時第5波流行的是Omicron BA.2，故即使已打針或曾在早前感染其他變種病毒，亦有機會再感染。多名本地專家就對各類人士對BA.2的免疫能力作研究，發現即使感染原始新冠病毒，抗體保護能力不足以抵禦Omicron；而如若要不受Omicron感染，原始病毒康復者需要打至少一針提升抗體水平，而雖然復必泰疫苗效果比起科興高，不過兩者均可令抗體水平足夠應對Omicron。研究已在《歐洲監察》期刊發表。

有關研究由多名本港醫學專家共同發表，包括香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌、香港大學公共衛生學院教授潘烈文等。因部分新冠病毒變種，在結構上確有大不同，故一般而言，如要對免受新冠病毒感染的機會達到50%，人體內的中和抗體水平保護門檻至少要達約為25.6個單位。研究團隊發現，曾染疫原始病毒者對本港流行Omicron BA.2 的中和抗體水平，只有約9個單位；至於曾染疫、並打一針復必泰疫苗者，對BA.2的中和抗體水平可達144.2個單位，而同類人士但該一針疫苗為科興者，其BA.2 的中和抗體水平亦有28.3個單位；打三針復必泰或科興的人士，對BA.2的中和抗體水平分別為95.1和9.3個單位；兩針科興加一針復必泰者，對BA.2的中和抗體水平都有46個單位。

換言之，有關數據反映即使曾感染原始或其他類型的新冠病毒，一旦遇上Omicron BA.2亦有相當大機會再受感染，不過只要打了至少一針疫苗，抗體水平就足以提供有效的保護；而對比兩種疫苗的成效，不論是康復者抑或未曾感染者，復必泰疫苗的表現都比較理想，能提供較高保護，而科興即使打了3針，亦未能令有效保護人體免受BA.2感染。研究亦有包括針對Omicron BA.1的數據，各類人對BA.1抵禦能力亦與BA.2相若。