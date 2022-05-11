考試壓力大易失眠　「平行心間」教育及遊戲並舉　支援青少年

睡眠看似是輕易的事，卻是不少人的難題，適逢文憑試開考，考生難免壓力大增，經常失眠「眼光光等天光」。有見及此，香港大學與6間非牟利機構聯手推行一個針對青年人精神健康的計劃，透過環境設計及治療等策略，為12至24歲青少年提供情緒支援，改善睡眠質素，更可在舒適的環境「差差電」，調整心態後重新出發。

該計劃名為「賽馬會平行心間計劃」，由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助，現時全港共設有8間「平行心間」，其中兩間由香港遊樂場協會負責。香港遊樂場協會(觀塘)社工黃詠珊表示，該計劃共分3層服務，包括「解睏密室」、「睡眠實驗窒」及「失眠認知行為治療小組」，主要透過教育及「玩遊戲」方式，及早識別個案並提供早期介入服務，另外亦會因應個別情況轉介諮詢及醫療跟進。至於因應疫情，計劃現轉為線上形式，透過Zoom為青少年進行小組或單對單情緒支援。

參加者之一Owen憶述曾深受文憑試壓力影響，每晚到4時仍遲遲未能入睡，致學習效率欠佳，後來從社交媒體得知該計劃，並參與「失眠認知行為治療小組」，透過「睡眠日記」方式作學習及認知重構，改變有關睡眠的負面思想，大概於3星期後，失眠情況終有改善。港大醫學院精神醫學系博士後研究員王名彥引述研究指，在3132名15至24歲受訪者中，發現有23.5%人出現失眠，徵狀大多以早醒及難入睡為主，另有16.3%人每周至少發一次惡夢，更發現年紀越大，越與失眠有關。