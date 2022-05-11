的士加價申請拖逾4年方獲批　跑輸通脹　司機失望

的士業界早於2018年9月申請加價，理由是增加司機收入，以吸引新血入行。但加價申請拖延4年才獲批，業界指獲批加幅遠低於當年建議水平，感到非常失望，形容是「連通脹都追唔上」。的士業當年提出建議，平均加幅介乎20.4%至25.7%。其中，市區的士起錶收費倡加6元，至30元，跳錶收費倡劃一加0.2元。新界的士起錶收費建議為26.5元，加6元；大嶼山的士則為26元，建議加7元。

據運房局公布最新數據，撇除通脹後，全港的士業去年收入，均較2019年疫情前有所下跌。其中，租車司機每月平均淨收入約為18,100元至19,600元，低於去年第4季運輸行業平均每月薪金22,432元。同期燃料開支撇除政府補貼亦升22%；保險費用亦急漲近三成；維修及保養費用亦微升1.8%。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成指，的士開支近年攀升，當中以保費加幅最嚴重，每年的「第三保」由兩萬多元加至3萬元，導致行業營運百上加斤。他指，是次加價加幅低於4年前建議，他形容是「連通脹都追唔上」，對的士業幫補有限。

香港的士小巴商總會理事長周國強亦表示失望，指的士5年無加價，目前只是「追落後」。他指，商會已累積減車租達50%，質疑港府沒有正視業界面對的困難。至於港府建議的士最高乘客人數增至6人，他擔憂相關的士數目少，業界考慮初期引入600輛6座的士，主要在機場及口岸提供服務。