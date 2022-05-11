東方日報A1：的士起錶加3蚊　市民百上加斤

疫情陰霾下，本港百業蕭條，基層生活拮据之際，交通開支又再大增！港府昨批准全港的士加價，起錶收費一律加3元，短、長途每次跳錶則分別加2角及1角，其平均加幅幾乎達14%。新收費將於7月17日生效，屆時市區的士「最低收費」為27元，市民百上加斤。港府指，明白加價會增加乘客交通開支，強調加幅已低於業界建議水平。面對車租增加，有的士司機指保費及燃料開支亦上漲，歡迎加價，惟看淡加價後短期的生意，預料減少10%至20%。

新收費下市區的士起錶收費27元，較現時24元貴3元；隨後2至9公里短途每200米的跳錶收費則加2角，至1.9元；9公里後的長途收費，每次跳錶則加1角，至1.3元；平均加幅達11.54%。

新界的士平均加幅則為13.02%，新起錶收費為23.5元、短途2至8公里每跳收1.7元，長途8公里後每跳收費為1.3元。平均加幅最高的是大嶼山的士，達13.83%，新起錶費為22元、短途2至20公里每跳收1.7元，長途20公里後每跳則收1.5元。等候時間的收費會相應上調，其他附加收費維持不變。

本港的士對上一次加價要數至2017年4月，當年平幅加幅僅介乎8.6%至11.2%。港府指明白加價會增加乘客的交通開支，但強調審批時已考慮各項相關因素，並盡量平衡各方關注，包括的士從業員的收入和營運成本的轉變、市民接受程度，以及的士和其他公共交通工具的收費差距等。

加價以外，政府已檢視整體的士營運和管理，並擬推出多項改善措施，包括引入的士車隊管理制度；將最高載客量由5人增至6人；以及引入的士司機違例記分制度等。政府正籌備相關立法建議，並將適時提交立法會審議。

政黨交通政策發言人韓俊賢表示，港府是次批准的加幅少於的士業界建議，相信市民較易接受。儘管的士業普遍歡迎加價，但他擔心業界現階段仍營運困難，根源是疫情下客量大減，保費、燃料開支上漲等。他又期望當局帶頭改革業界，盡快引入車隊制、司機違例記分制等，以打擊不良司機，從而提升整體服務和形象。

大眾亦對的士加價持兩極態度。市民陳小姐指，她一般在凌晨時段或趕時間才會乘搭的士，認為市區的士（紅的）本身收費不便宜，加價後會減少乘搭。市民陳先生則認為，的士加價後仍有一定需求，但認為的士最大弊端是服務參差，例如司機「揀客」、拒載、態度欠佳等，促盡早改善。

的士司機張先生表示，疫情期間收入已跌30%至40%，憂加價初期或會再跌，相信最後需要一、兩個星期消化。司機陳先生則指，現時尚未通關，缺少往來機場及內地口岸的生意，認為加價後會迎來乘客需求低潮，生意至少跌10%至20%。

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