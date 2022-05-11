職訓局下周末舉辦選科策略資訊日　助應屆文憑試考生謀升學路

香港中學文憑試(DSE)如期在疫情下舉行，應屆DSE考生於試後需部署升學出路。職業訓

練局(VTC)將於5月20日及21日，一連兩日舉辦「VTC選科策略資訊日」，以網上直播及實體形式為中六同學及家長提供升學出路資訊，並介紹VTC的學士學位、高級文憑、基礎課程文憑及職專文憑等各級課程。

其中，於5月21日下午舉行的「VTC選科策略講座」及家長講座會，將以網上及實體形

式同步進行，實體活動將於香港專業教育學院黃克競院校舉行，有興趣親臨現場參與活動的人士需預先於網上登記，場內亦設有資訊攤位，提供一站式的學科及課程資訊。

VTC於2022/23學年開辦超過140項全日制課程，包括香港高等教育科技學院的學士學位，香港專業教育學院、香港知專設計學院、國際廚藝學院及中華廚藝學院的高級文憑、香港專業教育學院文憑和青年學院職專文憑。另外，酒店及旅遊學院、中華廚藝學院、國際廚藝學院亦提供文憑課程選擇，供有志投身相關行業的年輕人報讀。VTC學士學位、高級文憑、基礎課程文憑及職專文憑等課程歡迎中六同學網上報名，合資格人士若於5月23日或之前報名，將於5月底獲派有條件取錄，增加入讀心儀課程的機會。