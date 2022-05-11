小型航拍機註冊制6月起生效　民航處設網上註冊平台

港府為航拍機設立的規管框架，新法例今年6月1日生效，除標準甲一類操作外，小型航拍機和遙控駕駛員均須註冊。民航處昨日(10日)推出專為小型航拍機而設的電子平台「SUA一站通」，市民可透過這平台進行註冊和獲取安全資訊，為符合新規定做準備。

市民可從esua.cad.gov.hk登入「SUA一站通」平台，或透過該網站下載其流動應用程式。除了經該平台為小型航拍機進行註冊和獲取安全操作知識、相關規定文件和指引外，市民亦可透過該平台的航拍機飛行圖，閱覽最新的限制飛行區，以及獲取最新的安全資訊，而限制飛行區將於5月13日刊憲。

新法例設有6個月寬限期，以便公眾熟悉新規定及為符合規定作好準備。與此同時，與危害行為、限制飛行區及執法相關的罪行，則會在6月1日起即時生效，以保障航空和公眾安全。民航處亦已於去年年底推出小型航拍機「進階訓練機構計劃」，為涉及較高風險操作的遙控駕駛員，提供進階訓練和考核以獲取「進階等級」。資深遙控駕駛員和在其他司法管轄區接受過類似培訓和考核的人士，亦可憑能力和經驗證明申請「進階等級」。截至今年4月，共收到約400宗「進階等級」申請。