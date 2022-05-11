東華三院成立慈善平台NFT MARKETPLACE　為抗疫援助工作籌募經費

現今藝術界新寵兒非NFT（Nonfungible Token）莫屬，不但保護了創意藝術家，更為市場提供了不少投資機會。創立於1870年的東華三院亦與時並進，推出NFT Marketplace自家網上平台，首批NFTs已於早前以拍賣形式供各界競投，為「東華三院抗疫援助工作」籌募經費。日前舉行平台啟動儀式，並為大家介紹首批NFT作品。

東華三院是首個本地慈善團體推出NFT慈善平台，籌委會主席暨東華三院主席馬清揚先生表示，籌募工作需要不斷創新，緊貼新時代新趨勢，東華善業才可以走得更遠。「同時亦希望透過這個年輕化及數碼化方式進行籌募活動，加深新一代對東華三院的認識。」平台啟用後首批10 幅NFT 拍賣品，來自東華三院屬下社企「愛不同藝術」（i-dArt），由不同能力的藝術家創作。「我們希望以藝術及新興媒介連繫不同人士，促進彼此了解及包容。」當中他最喜歡由姜偉佳設計的畫作「千里眼Qianliyan」，線條分明，為作品增添生動感覺。由於NFT 是新興媒介，馬主席感謝各方好友、善長，以及Atom8 及ON1ON 建立平台及提供技術支援才得以成事。