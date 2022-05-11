的士加價市民硬食　汽總籲車主勿隨即加車租　促打擊違法網約車

本港百業蕭條，基層生活拮据之際，港府昨(10日)批准全港的士加價，起錶收費一律加3港元，短、長途每次跳錶則分別加2角及1角，其平均加幅幾乎達14%。的士業界今早(11日)在電台節目表示，加價未能追上通脹，認為加幅只屬溫和，促車主不要太快加車租，另一業界認為司機收入「不貼地」，無誘因吸引新血入行。

汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠指，疫情下的士客源減少，司機生意已大受打擊，批評運輸署至今無法解決非法網約車的問題，強調一日未解決，整個的士業界都難以翻身。他亦質疑，政府只向的士車主提供防疫資助，司機未能受惠，認為是厚此薄彼。香港的士小巴商總會理事長周國強形容加幅令經營者失望，批評政府拖拉了5年才批准的士加價，期間油價增幅逾1成、的士車價增加約3成，保險費亦加價7成，他認為的士司機收入「唔夠貼地」，更何論提升服務質素，認為如果無誘因吸引新司機入行，預料的士司機平均年齡在3年後會升至63歲。

新收費將於7月17日生效，屆時市區的士起錶收費27港元，隨後2至9公里短途每200米的跳錶收費則加2角，至1.9港元；9公里後的長途收費，每次跳錶則加1角，至1.3港元；平均加幅達11.54%。新界的士平均加幅則為13.02%，新起錶收費為23.5港元、短途2至8公里每跳收1.7港元，長途8公里後每跳收費為1.3港元。平均加幅最高的是大嶼山的士，達13.83%，新起錶費為22港元、短途2至20公里每跳收1.7港元，長途20公里後每跳則收1.5港元。