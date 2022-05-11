香港無跟風停課　天文台被指一注獨贏　網民笑言：學生輸到貼地

一道活躍低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，本港鄰近地區包括澳門、廣州、珠海及佛山等昨日(10日)已因應暴雨而宣布今日(11日)停課，唯獨香港天文台「無動於衷」，而至早上本港雖然多區錄得超過20毫米雨量，西貢更逾70毫米，但就未有出現暴雨程度。有網民稱讚「(香港)天文台今次少有地一注獨贏，無跟風停課」、亦有網民笑言「無得停課，對學生嚟講係輸到貼地」。

天文台前助理台長、氣象學會發言人梁榮武今早表示，預測暴雨是所有天文台最頭痛的地方，因暴雨系統隨機性大，「唔似颱風咁有路捉」，即使港珠澳地理上鄰近，但也有數十公里距離，因此香港應繼續沿有已使用30年的顏色暴雨機制，又提醒「唔好鄰近地區有特別做法就跟風」。

受到該低壓槽影響下，珠海凌晨3時45分已發出紅色暴雨警告，市內多區降雨量於3小時內達到或接近100毫米，預計強降雨範圍將進一步擴大。而澳門氣象局凌晨3時20分亦發出黃色暴雨警告，預料雨勢維持及低窪地區有水浸。香港天文台科學主任岑翊琳今早回應未有宣布停課一事，指一直有就不同天氣情況與教育局及政府各部門溝通，是否停課由相關部門決定。