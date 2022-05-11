截至上月底　19人因煽惑他人違反防疫措施等被捕

網上充斥假資訊及煽動仇恨的言論，令社會出現撕裂。有議員今日(11日)在立法會大會上提出口頭質詢，批評假消息「滿天飛」，保安局回應指，截至今年4月30日共拘捕19人，包括自稱為確診者、甚至鼓吹確診市民去散播病毒、煽惑市民去破壞防疫設施以及發放虛假的抗疫消息，而現行法例可規管發放相關假消息，並正參考世界各地的立法經驗，料年中有具體建議。

議員田北辰指近年假資訊在網絡上傳播極快，對社會治安和抗疫工作造成極大影響。他質詢現時有何法例可針對性地打擊假資訊，政府還有何方法應對假資訊氾濫的情況。保安局局長鄧炳強指假資訊問題牽連甚廣，環顧世界各地都未有單一法例可以同時規管，更稱自己「都喺一個受害人，被一間已經停止運作嘅媒體歪曲自己嘅說話」。惟田質疑每個月都有很多假消息「滿天飛」，追問可否參考法國的針對選舉假資訊的做法，在香港設立針對抗疫的假資訊法例。當局指針對是否對抗疫的立假資訊法例，現行有其他法例可以規管。而署理民政事務局局長陳積志指當局已聘請專業團隊研究世界各地的立法經驗，包括美國及中國等，至今已完成2份報告，期待在年中有具體建議。

另外，議員林琳就指早前網上先後流傳立法會會就實施「禁足令」進行點票，令市面出現搶購潮，指不明白當時為何要花半日才澄清，形容假資訊為「居心叵測，搞亂社會秩序。當局回應指相關澄清交由議會處理比較合適，並指任何假資訊都要盡快澄清。議員葛珮帆亦指早於2019年已跟進假資訊問題，而當時當局已指正在研究，但到現時仍尚在研究階段，並詢問政府會否與民間組織合作成立核查中心及平台。當局回應指會對民間組織持開放的合作態度，而科技亦對打擊假資訊十分有效。