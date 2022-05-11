聖母醫院重建無急症室　議員斥政府無視需求　揚言將投反對票

政府於2015年宣布預留2000億港元推行10年醫院發展計劃。立法會工務小組委員會今早(11日)通過涉及約380億港元的撥款，旨在重建威爾斯親王醫院、聖母醫院及葛量洪醫院，將提交財務委員會審議。議員楊永杰斥當局無視需求，若聖母醫院重建不設急症室，他揚言日後會投反對票。

議員楊永杰指黃大仙區沒有急症服務，救護車送抵醫院都需要30至40分鐘，狠批政府無視40萬居民需求，如聖母醫院擴建沒有急症服務，局方選擇繼續無視，將會投下反對票。他又建議，如聖母醫院重建不能有急診服務，就應利用鑽石山配水庫擴建黃大仙醫院，提供急診服務。食物及衞生局副局長徐德義指，聖母醫院面積細，未能設立全方位急診室，又指新啟德醫院將服務九龍中，之後再檢討。

不少議員亦關注威爾斯親王醫院的道路問題。議員李世榮指第一城應有天橋到威爾斯親王醫院，政府回覆指在討論及研究。及後，議員李梓敬直言聽到「O嘴」，指相關工程建議爭取多年，反問為何需要協調10年，質疑有部門阻礙利民工程實施。食物及衞生局副局長徐德義回覆指，重建時需要避免影響醫院服務，天橋有研究，但未能交代何時駁通。