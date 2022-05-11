檢疫酒店房間增至2萬間　食衞局指5月份整體訂房率為6成

本港外防輸入措施已「大鬆綁」，除了非港人可入境外，觸發熔斷機制的門檻亦有所提高，5月的來港旅客數目急升。有議員關注檢疫酒店房間的供應和預訂狀況，食物及衞生局今日(11日)回覆指，為應付需求，當局已按實際情況增加指定檢疫酒店房間的數目，由3月底的近6,000間，逐步增至現時約2萬間。至於訂房率方面，當局引用相關酒店提供的數據，截至5月6日，5月整體的訂房率為約60%，較1至3月的接近42%為高。

食衞局續指，當局會密切留意房間的供求情況，需時會再作調整。至於如何確保抵港人士所出示的PCR核酸檢測無確診證明，是由符合本港政府要求的化驗所或醫療機構發出，局方指，該證明文件要載有相關人士的姓名，並顯示該檢測為「2019冠狀病毒病PCR核酸測試」及沒有染疫結果的中文或英文檢測報告；以及一份中文或英文的證明文件，以顯示該化驗所或醫療機構屬ISO 15189認可，或獲所在地方的政府相關主管當局承認或核准。

另外，有議員詢問政府早前撤銷對英國、美國、澳洲等9國實施地區性航班禁飛令，會否預計未來3個月來自上述國家的抵港航班數量和機位預訂情況時，食衞局僅指，航空公司無須向政府提交屬於商業資料的機位預訂情況，故並沒有相關資料。局方又稱，航空公司一般按商業原則，視乎航班需求、營運成本等商業考慮因素，制訂營運航班計劃。惟自新冠疫情爆發後，各地疫情、入境及檢疫要求等情況也納入航空公司調節營運航班數量的考慮因素。