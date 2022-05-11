元朗南新市鎮欠配套　無鐵路網覆蓋　議員憂居民成開荒牛

政府計劃在元朗南發展新市鎮。立法會工務小組委員會今早(11日)審議涉款逾73億港元的元朗南三階段發展工程。有議員指政府雖提出基建先行，但當區卻沒有鐵路網覆蓋，促政府加設鐵路及安排特別巴士；並質疑欠缺社區配套，市民將成為「開荒牛」。

議員陳紹雄指政府預計2028年至2029年居民可以搬入元朗南新市鎮，但質疑該時當區沒有配套，學生要跨區上學，甚至連街市都沒有，居民會變成「開荒牛」。議員陳穎欣指元朗南鄉郊道路的公路只有一條行車線，難以應付10萬人口增長。發展局常任秘書長 (規劃及地政 )甯漢豪回應稱，當地會有街市，包含在第一期公屋項目發展中。路政署官員回覆指，鄉郊道路都會有改善工程。

另外，議員劉國勳指出，雖有道路調整，但未見將來如何接駁幹道，認為需增設巴士接駁鐵路，同時應預留空間建設元朗南鐵路站。議員田北辰亦指洪水橋沒有新鐵路，市民早上上班要「逼爆」元朗佔，促設特別巴士疏導人流。甯漢豪回應指元朗新市鎮不會有鐵路站，但會做好元朗及洪水橋的接駁，鐵路網絡要待運輸及房屋局在明年公布建議。對於特別巴士，她指會積極考慮安排。